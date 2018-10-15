Сергей Шаргунов: "То, что Кокорин и Мамаев задержаны - это уже очень важно"

Депутат Государственной думы Сергей Шаргунов - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

- Не считаю, что надо как-то разграничивать то, что находится в морально-этической сфере и правовой. Безусловно, с точки зрения суда и права, разграничивать необходимо. Но то, что есть некое всевластие понтов, ясно как белый день. Есть те, кто считает вправе - и это вопрос не закона, а создания общественной атмосферы - понтоваться нагло, вседозволено и по-хозяйски. Им не просто плевать на всех, они показывают: мы как бы над вами. И шажок от этого до преступления, как показывает практика, весьма незначительный, - сказал депутат в эфире программы "Толстой. Воскресенье" на Первом канале. - Огромный вопрос. Когда они громили "Сапсан", не было того, кто мог бы остановить их там, когда они уже нарушали закон? Когда они били несчастного водителя, он оказался в больнице и не был опрошен в течение несколько суток, как я знаю - врачи обязаны были вызвать, а он оказался как непонятная жертва стихийного бедствия. Вот вопрос. Наконец, они наткнулись на чиновника. Люди, которые в центре Москвы варварски куролесили, понимали, что им за это ничего не будет. Понимали, что можно бить любого и громить все что угодно, потому что они некая высшая каста, некие избранные. И не так важно, какой это статус. Хотя футболисты - те, кем мы должны гордиться. И когда был чемпионат мира, мы смотрели на этих ребят, которые показывали: мы с вами, мы делаем все, что можем. И действительно мы гордились ими. А они говорят: мы избранная каста, у нас есть достаточно бабок, достаточно связей, мы можем позволить себе делать все, что угодно. И это отвратительно. Что касается мер, то я не следователь и прокурор, я не кровожадный человек и не хочу выступать апологетом жести. То, что они задержаны, это уже очень важно, обществу показано, что есть преступление и есть воздаяние.

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