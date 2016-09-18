Сергей Серченков: "Урал" не унывает, впереди много игр"

Защитник "Урала" Сергей Серченков подчеркнул, что команда достойно играла в матче 7-го тура чемпионата России против "Анжи" (0:1). На счету екатеринбуржцев после семи игр одна победа, две ничьи и четыре поражения, но футболист считает, что повода для волнения нет.

- Первый тайм мы неплохо провели, - сказал Серченков в интервью клубной пресс-службе. - Пропустили неприятный гол из-за ошибок. А так доминировали над соперником, играли в хороший футбол, упустили много моментов. Должны были забивать - не получилось. Не наш день.

- Команда потерпела очередное поражение. Какое настроение в коллективе?

- Плохое пока. Но мы не унываем. Впереди много игр, будем стараться побеждать.