Сергей Семак: "Ждем зимней паузы, чтобы Кокорин вернулся и продолжил заниматься тем, что знает и любит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед товарищеским матчем против "Шальке-04" рассказал о функциональном состоянии команды и ожидании возвращения Александра Кокорина.

- После ЦСКА вы говорили про командную усталость. Контрольный матч - возможность для перезагрузки?

- Для нас это не перезагрузка, а анализ, часть нашей работы. А усталость - любая команда проходит дистанцию с потерями, и для нас самое важное - пройти с наименьшими потерями.

- Команда в функциональной яме. Но есть ли еще психологический момент, связанный с Кокориным?

- Нет. Функциональной ямы как таковой нет и практически не бывает. В течение сезона ведь невозможно, чтобы все игроки разом устали, и наступил спад. Некая истощенность, естественно, присутствует. Кто-то долго не отдыхал, кому-то не хватило времени восстановиться.

По поводу Кокорина - конечно, мы очень долго его ждали, надеялись, это было бы серьезное усиление. Я продолжаю верить, что скоро мы дождемся его возвращения. И еще ждем зимней паузы, чтобы Саша вернулся и продолжил заниматься тем, что знает и любит. В профессиональном плане у меня в нем нет ни малейшего сомнения. (Егор Бычков)

Товарищеская игра "Зенит" - "Шальке-04" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в воскресенье, 18 ноября. Начало в 15.00 по московскому времени.