Сергей Семак: "Ждем, когда Фатаи вернется на прежний уровень"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 23-го тура чемпионата России против "Амкара" подчеркнул, что команда научилась играть без травмированного форварда Силвестра Игбуна. Также он дал понять, что верит в Кехинде Фатаи, вернувшегося на поле после повреждения.

- Игбуна давно нет, справляемся пока без него, - сказал Семак в эфире канала "Наш футбол" - Уже месяц он восстанавливается, так что никаких новшеств не будет. Остальные игроки готовятся к матчу. Когда вернется Игбун, будем смотреть, как его вывести в нужные кондиции.

Фатаи вернулся и прибавляет. Ждем, когда он вернется на прежний уровень. Его прогресс позволяет нам надеяться, что с каждой игрой он будет все лучше и лучше.

Матч "Амкар" - "Уфа" начнется в 12.00 по московскому времени.

Трансляция матча "Амкар - "Уфа"