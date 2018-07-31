Сергей Семак: "Зениту" нужно по новому игроку практически на каждую позицию"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак выразил мнение, что команда недостаточно укомплектована. По его словам, необходимо двигаться вперед и добиваться роста.

– Естественно, "Зениту" нужно по новому игроку практически на каждую позицию, – отметил Семак в эфире "Футбольной столицы". – Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперед, то мы должны это делать.

Естественно, тяжело избавляться от футболистов. Самая сложная часть работы тренера – это убирать тех людей, которые на данный момент не проходят по каким-то критериям: характеру, умению, контракту. Конечно, если человек пашет на сборах, а ты понимаешь, что на данный момент он не подходит, это сложно. Тяжело объяснять, но я предпочитаю всем говорить открыто, в лицо. Если не получается лично побеседовать, то звоню и говорю – мол, так и так. Стараюсь не доверять такие вещи начальнику команды, помощнику или руководству, поскольку считаю, что это моя работа.