Сергей Семак: "Зенит" знает свои слабые места и работает над ними"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Бордо" заявил, что его команда внимательно относится к своим проблемам.

- Всегда хочется побеждать, и завтра мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Но каждая игра – это отдельная история, и "Бордо" наверняка тоже хочет победить. А кто окажется сильнее – посмотрим после игры.

Мы знаем наши слабые места, работаем над ними. Что касается ударов, то всем хочется больше забивать и меньше пропускать. Я не думаю, что мы мало забиваем и много пропускаем. Но проблемы есть, они нам известны. Впрочем, знать и решать – не одно и то же. Возможно, впоследствии решим и будем более внимательно относиться к ним. Но пока все идет нормально.

"Зенит" после трех туров занимает первое место в группе С, имея в активе 7 очков.

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