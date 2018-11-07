Сергей Семак: "Зенит" знает свои слабые места и работает над ними"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Бордо" заявил, что его команда внимательно относится к своим проблемам.
- Всегда хочется побеждать, и завтра мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Но каждая игра – это отдельная история, и "Бордо" наверняка тоже хочет победить. А кто окажется сильнее – посмотрим после игры.
Мы знаем наши слабые места, работаем над ними. Что касается ударов, то всем хочется больше забивать и меньше пропускать. Я не думаю, что мы мало забиваем и много пропускаем. Но проблемы есть, они нам известны. Впрочем, знать и решать – не одно и то же. Возможно, впоследствии решим и будем более внимательно относиться к ним. Но пока все идет нормально.
"Зенит" после трех туров занимает первое место в группе С, имея в активе 7 очков.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-11-07-sergey-semak-sdelaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-vyyti-v-pley-off.htm