21:42 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Зенит" знает свои слабые места и работает над ними"

Обсудить
0

Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Бордо" заявил, что его команда внимательно относится к своим проблемам.

- Всегда хочется побеждать, и завтра мы сделаем все возможное, чтобы добиться результата, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита". - Но каждая игра – это отдельная история, и "Бордо" наверняка тоже хочет победить. А кто окажется сильнее – посмотрим после игры.

Мы знаем наши слабые места, работаем над ними. Что касается ударов, то всем хочется больше забивать и меньше пропускать. Я не думаю, что мы мало забиваем и много пропускаем. Но проблемы есть, они нам известны. Впрочем, знать и решать – не одно и то же. Возможно, впоследствии решим и будем более внимательно относиться к ним. Но пока все идет нормально.

"Зенит" после трех туров занимает первое место в группе С, имея в активе 7 очков. 

Бордо - Зенит

Все о Лиге Европы - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-11-07-sergey-semak-sdelaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-vyyti-v-pley-off.htm

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 4-й тур. "Спартак" - "Рейнджерс", "Бордо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...