Сергей Семак: "Зенит выглядит истощенным"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2) отметил, что команда выглядит уставшей. По его словам, нужно отдохнуть и все проанализировать.

– Первый пропущенный мяч из-за нашей ошибки повлиял на ход игры. ЦСКА стал играть более уверенно, и у нас разладилась та игра, которая была в начале матча. После второго мяча поставили себя в сложное положение. Чтобы вернуться в игру, нужно было забить хотя бы один мяч. Проиграли, к сожалению.

Проанализируем, отдохнем. Это окончание трудового цикла для нас, много выездных матчей. Команда выглядит уставшей, истощенной и функционально и морально. Такой календарь, мы его не выбираем. (Александр Рогулев)