Сергей Семак: "Зенит" сыграл ниже своих возможностей"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после матча 12-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:0) заявил, что его команда сыграли ниже своих возможностей.

- Начали мы плохо, потому что ошибались в простых ситуациях, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - Допускали больше обычного ошибки после стандартов, позволяли сопернику создавать моменты после стандартов, что нам обычно несвойственно. Повлиял забитый мяч.

Начали неважно, к тому же забили – в таком ключе и продолжался матч. Сыграли ниже своих возможностей, но самое важное, что взяли три очка, учитывая сложный календарь: много выездных матчей, многие игроки далеко не в оптимальной форме. Будем анализировать и готовиться к следующим играм.

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