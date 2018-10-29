20:44 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Зенит" сыграл ниже своих возможностей"

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Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак после матча 12-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (1:0) заявил, что его команда сыграли ниже своих возможностей.

- Начали мы плохо, потому что ошибались в простых ситуациях, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - Допускали больше обычного ошибки после стандартов, позволяли сопернику создавать моменты после стандартов, что нам обычно несвойственно. Повлиял забитый мяч.

Начали неважно, к тому же забили – в таком ключе и продолжался матч. Сыграли ниже своих возможностей, но самое важное, что взяли три очка, учитывая сложный календарь: много выездных матчей, многие игроки далеко не в оптимальной форме. Будем анализировать и готовиться к следующим играм. 

Крылья Советов - Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-10-29-sergey-semak-vazhno-chto-vzyali-tri-ochka.htm

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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