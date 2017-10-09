Сергей Семак: "Зенит" по составу и по игре смотрится солидно, но ЦСКА способен составить конкуренцию"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак считает, что "Зенит" по игре и по составу смотрится солидно, но еще рано говорить о том, что петербургская команда станет чемпионом. По его мнению, еще три-четыре команды способны составить конкуренцию, в том числе ЦСКА.

– Что можете сказать тем, кто говорит, что "Зенит" уже чемпион? – вопрос Семаку.

– "Зенит" заслуженно лидирует, имеет большое преимущество. Но играть еще много, все может случиться. Но на данный момент по составу, по игре команда смотрится очень солидно.

– ЦСКА сможет составить конкуренцию в борьбе за чемпионство?

– Почему нет? У нас есть три-четыре команды, способные составить конкуренцию "Зениту", и ЦСКА в их числе.

– Следующий матч у вас с "Локомотивом". Какие ожидания от игры?

– "Локомотив" набрал хороший ход. Идет по пятам у лидера "Зенита. Будет тяжело. Но наше дело играть и доставать очки. (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч "Уфа" – "Локомотив" пройдет 15 октября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.