16:22 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Зенит" нуждается в усилении некоторых позиций"


Главный тренер "Зенита"  Сергей Семак заявил, что рассчитывает на усиление состава петербургской команды. 42-летний специалист надеется, что руководство клуба приобретет одного или двух футболистов до закрытия трансферного окна.

- Если есть более сильный игрок на ту или иную позицию, тренер может рассматривать эту кандидатуру, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - Невозможно взять всех футболистов за один трансферный период. Но если есть возможность, нужно приглашать игроков в команду, чтобы добавить мастерства, достичь некоего баланса.

У нас есть позиции, нуждающиеся в усилении, и я надеюсь, что один-два футболиста смогут усилить "Зенит" до закрытия трансферного окна.

Семак возглавил "Зенит" 29 мая. Под его руководством команда одержала 2 победы в 2 стартовых матчах чемпионата России и сейчас занимает первое место в турнирной таблице.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-08-sergey-semak-esli-molodye-igroki-budut-rasti-poyavlyatsya-v-nashey-komande-ili-drugikh-klubakh-preme.htm

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