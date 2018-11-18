Сергей Семак: "Зенит" не собирается делать схему с тремя защитниками базовой"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы в товарищеском матче над "Шальке" (2:1) отметил, что был рад большому количеству болельщиков на стадионе, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

- Прекрасная атмосфера, болельщики приучили к такой. Главной задачей в этом матче было то, чтобы футболисты, которые обычно не играют, получили практику. Накал, интенсивность борьбы были нормальными. Мы только за проведение таких игр. В концовке позволили сопернику создать несколько моментов, и счет мог бы быть другим. Но любая победа поднимает настроение.

- Снова "Зенит" сыграл в три центральных защитника, как и в Бордо. Почему вы так решили? Собираетесь ли вы эту схему сделать базовой?

- Не собираемся, но должны иметь ее в виду. Мы должны знать, как играть с командами, использующими схему в три защитника. Мы руководствовались исключительно тем, какие игроки есть у нас в наличии.

- Почему вы поставили на правый фланг Чернова? Будут ли и в будущем на правом фланге играть левши?

- Неизвестно, увидим ли мы эту схему в официальных матчах. Вы знаете, что Жирков давно травмирован, у Смольникова повреждение, у Анюкова было... У нас остались только два игрока на фланги - Набиуллин и Чернов. Решили посмотреть, как левоногий игрок будет действовать на правой бровке.

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