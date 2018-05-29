Сергей Семак: "Зенит" не обладает заоблачными суммами, которые взорвут трансферный рынок"

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью клубной пресс-службе рассказал о задачах, которые ставит перед ним клуб. О назначении 42-летнего специалиста было объявлено сегодня, с ним заключен контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.

– Когда подписывается договор, ставят задачи. Какие стоят перед вами?

– Только бороться за первое место. "Зенит" не может ставить других задач. Задача номер один – возвращение в Лигу чемпионов, это приоритет. Команда достаточно молодая, и нам нужно понимать, насколько молодые игроки будут прогрессировать с той скоростью, с которой это необходимо для нашего общего роста. Это важный вопрос, и мы будем исходить из него. Наверное, в следующем сезоне на титул будут претендовать еще пять-шесть команд, но мы точно не хуже. А дальше – посмотрим по тому, как мы будем играть, как мы будем выступать, насколько реально быть первыми.

– Может быть, необходима какая-то точечная работа по усилению. Есть ли какой-то карт-бланш для нового тренера?

– Мы уже начали работать и в этом направлении. Конечно, в каждое трансферное окно для усиления команды необходимы один-два качественных футболиста. Это будет хорошо с точки зрения конкуренции. К сожалению, сейчас ушел Кришито, один из лидеров команды последних лет, и, естественно, на те позиции, которые требуют усиления, мы будем рассматривать кандидатов. Главное – чтобы они были сильнее тех футболистов, которые есть. В этом как раз и заключается задачи селекционной службы и тренерского штаба. Найти тех игроков, которые нас усилят.

– Значит, возможность приобретать есть?

– Да, возможность есть. Мы не обладаем какими-то заоблачными суммами и гигантскими амбициями, которые могут взорвать трансферный рынок, в этом нет никакой идеи. Но квалифицированные футболисты за разумную цену, конечно, никогда не помешают. Но еще раз повторюсь, мы будем исповедовать точечную селекцию.