14:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Семак: "Запрет на легионеров убивает конкуренцию и завышает уровень зарплат"

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Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "Известиям" выразил мнение, что лимит на легионеров не принес российскому футболу ничего хорошего. По его словам, данное ограничение убивает конкуренцию и завышает уровень зарплат.

- Придя в команду, вы ввели штрафы за ненормативную лексику. Подействовало? - вопрос Семаку.

- Это минимальные штрафы (5 тысяч рублей. - Прим. "СЭ"), которые дисциплинируют игроков и одновременно носят немного юмористический характер. Нет стремления кого-то наказать или обидеть. Цель - стимулировать к сознательности.

- Вы жесткий тренер или, напротив, интеллигентный и мягкий?

- Я могу быть и жестким, и мягким, если это необходимо. Для меня определяющим фактором оценки игрока является его профессионализм. Футболист должен оставаться профессионалом до мозга костей и выполнять свою работу. Если он это делает, никаких проблем нет.

- На вашей памяти были случаи, когда карьеру игрока губили внезапно свалившиеся на него огромные деньги?

- К сожалению, таких примеров много. Подающие надежды молодые игроки шаг за шагом опускались все ниже и деградировали. А порой и вовсе довольно быстро завершали карьеру.

- Потолок зарплат и лимит на легионеров могут хотя бы отчасти поспособствовать решению этих проблем?

- Сложный вопрос. За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее. Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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tarkys

Да правильно все про лимит, опустились ведь и продолжаем, вместе с лимитом...

16:23

Владимир 3107

Всё дело в том кому платятся эти деньги. Если деньги платятся россиянам, то это мощный стимул для прогресса молодёжи, в повышении конкуренции в клубах, если эти деньги платятся легионерам, то эти деньги утекают за рубеж. Дело ещё в том, что для профессиональных команд 30 матчей в первенстве страны только едва хватает для полноценной игровой практики 11 - 14 футболистов, а для игровой практики ближайшего резерва такого количества матчей явно не хватает. Отсюда и главная причина нехватки перспективных футболистов в российском футболе. В большинстве стран Европы количество клубов в высших лигах 18 - 20 команд. Игры с аутсайдерами ведущие клубы используют для наигрывания резерва своих команд.

16:19

serzheo

За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее. _____________ Если бы вы не пропихивали блатных Кокориных - Зенит был бы сильнее. И лимит здесь совершенно не причем. Не надо смешивать мухи и котлеты. У вас Шейдаев уезжает, а Кокорин - играет - при чем тут лимит?

15:51

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