Сергей Семак: "Запрет на легионеров убивает конкуренцию и завышает уровень зарплат"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "Известиям" выразил мнение, что лимит на легионеров не принес российскому футболу ничего хорошего. По его словам, данное ограничение убивает конкуренцию и завышает уровень зарплат.

- Придя в команду, вы ввели штрафы за ненормативную лексику. Подействовало? - вопрос Семаку.

- Это минимальные штрафы (5 тысяч рублей. - Прим. "СЭ"), которые дисциплинируют игроков и одновременно носят немного юмористический характер. Нет стремления кого-то наказать или обидеть. Цель - стимулировать к сознательности.

- Вы жесткий тренер или, напротив, интеллигентный и мягкий?

- Я могу быть и жестким, и мягким, если это необходимо. Для меня определяющим фактором оценки игрока является его профессионализм. Футболист должен оставаться профессионалом до мозга костей и выполнять свою работу. Если он это делает, никаких проблем нет.

- На вашей памяти были случаи, когда карьеру игрока губили внезапно свалившиеся на него огромные деньги?

- К сожалению, таких примеров много. Подающие надежды молодые игроки шаг за шагом опускались все ниже и деградировали. А порой и вовсе довольно быстро завершали карьеру.

- Потолок зарплат и лимит на легионеров могут хотя бы отчасти поспособствовать решению этих проблем?

- Сложный вопрос. За все предыдущие годы, на мой взгляд, лимит не принес ничего хорошего для нашего футбола. Клубам помощи от этого нет никакой: без лимита команды были бы сильнее. Запрет на легионеров убивает здоровую конкуренцию и завышает уровень зарплат. Но виновата в этом сама система, а не футболисты.