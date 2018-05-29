Сергей Семак: "Заболотный и Дзюба? Скоро узнаем"

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак дал понять, что пока не готов говорить о формировании состава на следующий сезон. О назначении 42-летнего специалиста было объявлено сегодня, с ним заключен контракт на 2 года с возможностью продления еще на год.

– Проблем много, но я не вижу нерешаемых, - цитирует официальный сайт "Зенита" Семака. - Со всеми нужно работать, находить контакт. Я думаю, все в команде – профессионалы своего дела, и каждый должен заниматься тем делом, которое от него ждут и которое он должен выполнять. Я думаю, все должны работать в наших общих интересах. Если у игрока есть желание работать, приносить пользу, выступая за клуб, никаких вопрос нет, тогда уже нужно тренеру приложить все усилия и умения для того, чтобы использовать лучшие качества того или иного игрока. Если у кого-то недостаточно желания играть, естественно, нужно искать то место, где игрок будет получать удовольствие от того, что он делает, и играть для души и в свое удовольствие.

– У вас выбор большой – очень много футболистов вернется из аренды.

– Да, выбор большой, и сейчас одна из главных задач – определить круг игроков, которые поедут на первые сборы, на которых мы будем рассчитывать в этом сезоне.

– У болельщиков самый острый вопрос: кому новый главный тренер отдает предпочтение – Антону Заболотному или Артему Дзюбе?

– Это мы очень скоро узнаем, а сейчас нужно вникнуть в ситуацию и многие аспекты перепроверить. Было бы неправильно, не поговорив ни с кем из ребят, озвучивать такие вещи. Все-таки нужно для начала решить все с руководством и игроками: поговорить, узнать, посмотреть, в каком состоянии и функциональном, и эмоциональном после этого сезона футболисты находятся, кто насколько готов. Кому-то придется немного поиграть в аренде, с кем-то придется расстаться. Это жизнь, от этого никуда не деться.