Сергей Семак: "Забитый гол сослужил "Уфе" плохую службу"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Ростова" (1:4) в матче 6-го тура чемпионата России предположил, что сегодня для его команды был неудачный день. По словам специалиста, уфимцы потеряли концентрацию, открыв счет встречи.
- Думаю, что после забитого гола наше внимание подкосилось, - сказал Семак в интервью телеканалу "Наш футбол. - Мячи, которые пропустили мы, нетипичны и непривычны. Будем разбирать ошибки. Сложно сейчас что-то комментировать.
Если говорить об игре, которая была до голов, то она была равной, тяжелой, вязкой. Но забитый мяч сослужил "Уфе" плохую службу. Мы не смогли перестроиться, дали сопернику войти в штрафную. Сегодня был не наш день.
Травма Пауревича? У него нет повреждения, замена была по игре. И не может быть речи, что "Уфа" проиграла из-за травмы или еще чего-то. Уступает вся команда. Гол Ванека? Это была заготовка, гол получился красивый. Могу его только поздравить. Получилось здорово, он забил красивый мяч.
Гелендваген Бердыева
Уфимские любители футбола похоже не мониторят действия журналистов после игры, я так понимаю, или футбол вообще не интересен.
17:59