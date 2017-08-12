Сергей Семак: "Забитый гол сослужил "Уфе" плохую службу"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Ростова" (1:4) в матче 6-го тура чемпионата России предположил, что сегодня для его команды был неудачный день. По словам специалиста, уфимцы потеряли концентрацию, открыв счет встречи.

- Думаю, что после забитого гола наше внимание подкосилось, - сказал Семак в интервью телеканалу "Наш футбол. - Мячи, которые пропустили мы, нетипичны и непривычны. Будем разбирать ошибки. Сложно сейчас что-то комментировать.

Если говорить об игре, которая была до голов, то она была равной, тяжелой, вязкой. Но забитый мяч сослужил "Уфе" плохую службу. Мы не смогли перестроиться, дали сопернику войти в штрафную. Сегодня был не наш день.

Травма Пауревича? У него нет повреждения, замена была по игре. И не может быть речи, что "Уфа" проиграла из-за травмы или еще чего-то. Уступает вся команда. Гол Ванека? Это была заготовка, гол получился красивый. Могу его только поздравить. Получилось здорово, он забил красивый мяч.

Трансляция матча "Уфа" - "Ростов"