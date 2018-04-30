Сергей Семак: "Йокич почувствовал себя плохо за 30 минут до начала игры со "СКА-Хабаровск"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 28-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) отметил, что игра до последней секунды держала в напряжении.

- Счет 1:0 является очень скользким, любой рикошет может залететь, хотя все-таки голевых моментов у нашего соперника и не было, - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". - Нам надо было забивать еще раньше, а то присутствовала определенная нервозность. В целом я считаю, что победа заслуженная, будем готовиться к следующему матчу.



Сысуев ушел вынужденно, а это важная фигура для нас. Йокич и Табидзе также не смогли принять участия во встрече. При этом Йокич почувствовал себя плохо за полчаса до начала игры.