Сергей Семак: "Я и моя семья рады вернуться в город, который стал для нас родным"

Сергей Семак прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Зенита". Ранее специалист возглавлял "Уфу".

- Сегодня я очень рад. Хочется поблагодарить "Уфу", которая предоставила мне шанс получить определенный опыт. Болельщикам, руководству, тренерскому штабу, игрокам. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным, - цитирует тренера официальный сайт "Зенита". - Конечно, для меня было большой честью находиться даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение – это очень почетно и приятно. В то же время я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас.

Соглашение 42-летнего специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

Семак, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.

Все о чемпионате России по футболу