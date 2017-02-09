Сергей Семак: "Я был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак, который ранее входил в тренерский штаб "Зенита", подчеркнул, что предложение возглавить уфимцев поступило неожиданно. По словам специалиста, он планировал завершить обучение перед началом самостоятельной тренерской карьеры.

- Предложение поработать в "Уфе" действительно стало неожиданным, - приводят "Известия" слова Семака. - Изначально я планировал до лета закончить свое обучение, а уже потом начать самостоятельную тренерскую карьеру. Однако никаких препятствий со стороны "Зенита", с которым я был связан контрактом, не возникло. Как таковых переговоров с "Уфой", по сути, и не было - все предложенные условия я практически сразу одобрил. Финансовый вопрос здесь не играл ключевой роли, это точно.

- За время работы в "Зените" у вас было много предложений от других клубов?

- Интерес был, но до конкретики дело не доходило. Что касается сборной России - я был одним из кандидатов, который рассматривался на должность главного тренера национальной команды. Я считаю, что в итоге руководство РФС сделало закономерный и правильный выбор.

- Если бы Станислав Черчесов позвал вас в штаб сборной, вам было бы это интересно?

- Если только на крупный турнир. У главного тренера клуба совершенно нет времени, нужно постоянно работать.

- С кем из зенитовцев продолжаете поддерживать отношения?

- К сожалению, сейчас ни на что нет времени. После первого сбора была пара выходных, встретил в Санкт-Петербурге Сашу Кержакова и Олега Шатова. Троллинг и взаимные подшучивания, думаю, еще впереди.