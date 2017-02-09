Сергей Семак: "Я был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак, который ранее входил в тренерский штаб "Зенита", подчеркнул, что предложение возглавить уфимцев поступило неожиданно. По словам специалиста, он планировал завершить обучение перед началом самостоятельной тренерской карьеры.
- Предложение поработать в "Уфе" действительно стало неожиданным, - приводят "Известия" слова Семака. - Изначально я планировал до лета закончить свое обучение, а уже потом начать самостоятельную тренерскую карьеру. Однако никаких препятствий со стороны "Зенита", с которым я был связан контрактом, не возникло. Как таковых переговоров с "Уфой", по сути, и не было - все предложенные условия я практически сразу одобрил. Финансовый вопрос здесь не играл ключевой роли, это точно.
- За время работы в "Зените" у вас было много предложений от других клубов?
- Интерес был, но до конкретики дело не доходило. Что касается сборной России - я был одним из кандидатов, который рассматривался на должность главного тренера национальной команды. Я считаю, что в итоге руководство РФС сделало закономерный и правильный выбор.
- Если бы Станислав Черчесов позвал вас в штаб сборной, вам было бы это интересно?
- Если только на крупный турнир. У главного тренера клуба совершенно нет времени, нужно постоянно работать.
- С кем из зенитовцев продолжаете поддерживать отношения?
- К сожалению, сейчас ни на что нет времени. После первого сбора была пара выходных, встретил в Санкт-Петербурге Сашу Кержакова и Олега Шатова. Троллинг и взаимные подшучивания, думаю, еще впереди.
podnimitemneveki
Ребята это не Семак обявлял себя кандидатом так что ни надо на него за это насыпать а вообше удачи Сергею на тренерском поприще сможет стать таким же тренером каким был футболистом далеко пойдет!!
18:11
sars882
strebkov54 это Семак не умеет играть? серьезно? говорят над больными людьми нельзя смеяться, но для тебя я сделал исключение
17:17
sb1006
Неужели Семак верит, что его всерьёз рассматривали на пост главного тренера сборной ? К некоторым вещам надо относиться с юмором.
16:06
strebkov54
Ну Сергей сб России это не сб колхоза для тренера страны надо хотя бы уметь самому играть а этого у тебя нет
15:59
Dymanomashina
Сережа, об Уфе лучше подумай, в сборной ты был не кандидатом, а фейком.
15:50
sb1006
Семак, скорее всего, был включён в список кандидатов на пост главного тренера, чтобы в РФС могли сказать - тренера сборной мы выбирали из 20-ти кандидатов.
15:43
Митяй Антибомж
Slim Taller, +100500. Это Россия, детка ))
15:31
Slim Taller
Это же круто,никогда не работая главным тренером клуба,получить сразу сборную.
15:13
футбол_2018
Ну и что бы там делал?????Соглашался бы во всем с Мутками???
14:59