14:35 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Семак: "Я был одним из кандидатов на пост главного тренера сборной России"

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Главный тренер "Уфы" Сергей Семак, который ранее входил в тренерский штаб "Зенита", подчеркнул, что предложение возглавить уфимцев поступило неожиданно. По словам специалиста, он планировал завершить обучение перед началом самостоятельной тренерской карьеры.

 
Сергей СЕМАК и Роман ШИРОКОВ: до встречи в сборной?Семак временно возглавит сборную? Широков в нее вернется?

- Предложение поработать в "Уфе" действительно стало неожиданным, - приводят "Известия" слова Семака. - Изначально я планировал до лета закончить свое обучение, а уже потом начать самостоятельную тренерскую карьеру. Однако никаких препятствий со стороны "Зенита", с которым я был связан контрактом, не возникло. Как таковых переговоров с "Уфой", по сути, и не было - все предложенные условия я практически сразу одобрил. Финансовый вопрос здесь не играл ключевой роли, это точно.

- За время работы в "Зените" у вас было много предложений от других клубов?

- Интерес был, но до конкретики дело не доходило. Что касается сборной России - я был одним из кандидатов, который рассматривался на должность главного тренера национальной команды. Я считаю, что в итоге руководство РФС сделало закономерный и правильный выбор.

- Если бы Станислав Черчесов позвал вас в штаб сборной, вам было бы это интересно?

- Если только на крупный турнир. У главного тренера клуба совершенно нет времени, нужно постоянно работать.

- С кем из зенитовцев продолжаете поддерживать отношения?

- К сожалению, сейчас ни на что нет времени. После первого сбора была пара выходных, встретил в Санкт-Петербурге Сашу Кержакова и Олега Шатова. Троллинг и взаимные подшучивания, думаю, еще впереди.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/663304#ixzz4YBaj5ppQ

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КОММЕНТАРИИ (9)
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podnimitemneveki

Ребята это не Семак обявлял себя кандидатом так что ни надо на него за это насыпать а вообше удачи Сергею на тренерском поприще сможет стать таким же тренером каким был футболистом далеко пойдет!!

18:11

sars882

strebkov54 это Семак не умеет играть? серьезно? говорят над больными людьми нельзя смеяться, но для тебя я сделал исключение

17:17

sb1006

Неужели Семак верит, что его всерьёз рассматривали на пост главного тренера сборной ? К некоторым вещам надо относиться с юмором.

16:06

strebkov54

Ну Сергей сб России это не сб колхоза для тренера страны надо хотя бы уметь самому играть а этого у тебя нет

15:59

Dymanomashina

Сережа, об Уфе лучше подумай, в сборной ты был не кандидатом, а фейком.

15:50

sb1006

Семак, скорее всего, был включён в список кандидатов на пост главного тренера, чтобы в РФС могли сказать - тренера сборной мы выбирали из 20-ти кандидатов.

15:43

Митяй Антибомж

Slim Taller, +100500. Это Россия, детка ))

15:31

Slim Taller

Это же круто,никогда не работая главным тренером клуба,получить сразу сборную.

15:13

футбол_2018

Ну и что бы там делал?????Соглашался бы во всем с Мутками???

14:59

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