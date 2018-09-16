Сергей Семак": "Всегда тяжело играть на искусственном поле, также достаточно жарко было в Оренбурге"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:1) в гостевом матче седьмого тура чемпионата России. По его словам, петербуржцы могли не доводить дело до нервной концовки.

- Всегда тяжело играть на искусственном поле, достаточно жарко было, все-таки в Петербурге не так жарко. Счет скользкий, но победа заслуженная, трудовая, правда, нервная концовка получилась, вероятность любого шального отскока увеличилась, - сказал Семак в эфире телеканала "Матч Премьер". - Создали большое количество голевых моментов, надо было раньше решать исход игры. "Оренбург" опасен стандартами и передачами с фланга, сложно играть против той тактический схемы.