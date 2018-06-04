Сергей Семак: "Возглавить сборную России? Нужно заниматься тем, чем занимаешься сейчас. Без нереальных планов"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак отметил, что не думал о совмещении работы в клубе и сборной России. Он подчеркнул в интервью пресс-службе "Уфы", что не стоит заниматься рассуждениями о гипотетических шансах.

– У меня не было такого опыта. Думаю, достаточно сложно совмещать, – заявил Семак. – Что касается сборной, то вопросы из категории "если" и "что было бы" очень абстрактный. Нужно заниматься тем, чем занимаешься на данный момент. Без каких-то нереальных планов. Сейчас очень интересно поработать с "Зенитом". Задача очень сложная, но интересная.