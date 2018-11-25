Сергей Семак: "Во время паузы работали над схемой в три центральных защитника"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сказал, что команда отрабатывала игру в три центральных защитника во время перерыва на матчи сборных. Сегодня петербуржцы вышли в таком сочетании на игру с "Ростовом" (2:0), Роберт Мак и Далер Кузяев действовали на флангах обороны.

– В Бордо вы сказали, что схема в три центральных защитника – экспромт. Сейчас ее готовили? У Мака и Кузяева есть нужные навыки игры в защите?

– У Кузяева, естественно, есть, а Маку пришлось сложнее. В атаке оба смотрелись хорошо. Во время паузы у нас была возможность поработать над этой схемой. Мы понимали, что нам придется сложно без Мамманы и Нету, и нужно было придумать новое. Плюс активная игра "Ростова" на флангах, которые не дают принимать мяч под удобную ногу. Поэтому Мака поставили налево, откуда он мог спокойнее уходить в центральную зону. В целом он может обыгрывать и вправо, и влево. Для Кузяева эта позиция не нова – к нему вообще нет вопросов ни по обороне, ни по атаке.



– Новая схема будет использоваться дальше?

– Мы анализируем против какой схемы, каких игроков тяжелее играть. Я уже говорил, что в идеале нужно иметь несколько вариантов построения игры. Мы должны что-то менять, если есть нехватка игроков на каких-то позициях. (Егор Бычков)