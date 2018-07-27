Сергей Семак: "Видеоповторы - это замечательно"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что видеоповторы являются хорошим изменением в футболе. Специалист отметил, что система ВАР нуждается в определенной доработке.
- Видеоповторы - хорошее изменение, которое требует определенной доработки и понимания того, когда нужно пользоваться им, а когда нет, чтобы ускорить процесс разбора ситуации, - цитирует Семака официальный сайт "Зенита". - Ошибки были, есть и будут, но, как показала практика, благодаря ВАР мы можем поздравлять и нашу сборную в том числе. Существуют нюансы, которые нужно доработать, но видеоповторы – это замечательно. Давно пора было их начать использовать.
ВАР использовалась на чемпионате мира-2018.
"Зенит" в первом туре РПЛ сыграет с "Енисеем" в Тюмени.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-07-27-sergey-semak-i-artem-dzyuba-pozdravili-kompaniyu-sap-s-otkrytiem-tsentra-innovatsionnykh-tekhnologiy.htm