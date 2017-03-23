Сергей Семак: "Вести себя достойно и умение быть незамеченным - это разные вещи"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подчеркнул, что относится ко всем болельщикам уважительно, независимо от клубных пристрастий. Специалист отметил, что это часть его работы и философии.
– Вести себя достойно и умение быть незамеченным – это разные вещи, – цитирует "Спорт FM" Семака. – Умею хорошо прятаться. Я отношусь ко всем болельщикам уважительно, независимо от клубных пристрастий. Это часть моей работы, часть моей философии.
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http://sportfm.ru/news/semak-otnoshus-ko-vsem-bolelshchikam-s-uvazheniem.html?region=msk