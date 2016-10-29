Сергей Семак: "Вероятность голевой феерии в дерби ниже, чем в прошлые годы"

Известный в прошлом футболист, а ныне помощник Мирчи Луческу в "Зените" Сергей Семак отметил в интервью "СЭ", что не ждет голевой феерии в предстоящем матче 12-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА. Он отметил, для питерцев в этой встрече выгодна ничья.

– В субботу ЦСКА и "Спартак" встретятся между собой. Чего ждать от дерби на этот раз? - вопрос Семаку.

– Спектакля! Напряжение в нем будет запредельное. Надеюсь, и атмосфера окажется под стать настоящему футбольному шоу.

– Для "Зенита" результат этого матча также представляет большой интерес – ведь ЦСКА в четырех очках позади, а со "Спартаком" их у петербургского клуба поровну.

– Любой матч с участием ЦСКА и "Спартака" представляет для нас интерес с точки зрения турнирной таблицы. Чем больше очков будут терять конкуренты – тем лучше.

– Какой исход московского дерби для "Зенита" самый выгодный?

– Наверное, ничья. Кстати, мне кажется, что вероятность голевой феерии в этом дерби сейчас меньше, чем в прошлые годы. Обе команды очень хорошо играют в обороне. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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