Сергей Семак: "Вернуться в "Рубин" в роли тренера? Все мои мысли только об "Уфе"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Рубина" в интервью "Бизнес Online" отметил, что ему не поступало предложений возглавить казанский клуб. По словам наставника, все его мысли заняты исключительно уфимской командой.

– Летом в прессе появлялась информация о том, что вы могли возглавить "Рубин". Были переговоры?

– Нет, никакого предложения поработать тренером в "Рубине" мне не поступало.

– А если такое предложение поступит, вернулись бы в "Рубин" уже в роли тренера?

– Для этого мне нужно самому состояться как тренеру. Поэтому сейчас я и команда нарабатываем опыт. Я только начал свой тренерский путь и для меня самое главное – делать то, чем я занимаюсь, отдаваясь на сто процентов. А насколько получится или не получится – увидим. Сейчас все мои мысли только об "Уфе". Нам сейчас нужно создать боеспособную команду, которая может выиграть у любого соперника.

Напомним, что игра "Рубин" – "Уфа" состоится в воскресенье, 7 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.