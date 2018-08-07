Сергей Семак: "В "Зените" царит отличное настроение"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что в петербургской команде царит отличное настроение.

- Каждый занимается своим делом. Тренерский, медицинский и административный штабы на сто процентов выполняют свою работу, так же как и игроки выполняют все требования, которые мы им предлагаем, - приводит слова Семака официальный сайт клуба. - Стараемся не перегибать палку в отношении всех вопросов, в том числе бытового характера. Команда неплохо играет, а значит, и настроение отличное.

Семак возглавил "Зенит" 29 мая. Под его руководством команда одержала 2 победы в 2 стартовых матчах чемпионата России и сейчас занимает первое место в турнирной таблице.