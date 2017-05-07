Сергей Семак: "В "Уфе" нет чемоданных настроений"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что команде будет приятно сыграть на хорошем стадионе. Специалист подчеркнул, что уфимцы постараются выиграть каждую из оставшихся встреч.

– Чемоданных настроений в команде нет, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семак. – Игра крайне важна, как и все предстоящие, и мы отдадим все силы ради победы. Дерби? Мы спокойно к этому относимся, но противостояние с соседями привлечет дополнительное внимание и сыграет положительную роль.

Мне всегда приятно приезжать в Казань. Приятные воспоминания, связанные с городом, с людьми. Мы с семьей периодически возвращаемся сюда и любим здесь бывать. Сегодня будет приятно сыграть на таком хорошем стадионе. Очень рад, что "Уфа" выступит на такой арене (улыбается).

Трансляция матча "Рубин" - "Уфа"