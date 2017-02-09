Сергей Семак: "В "Уфе" не может быть суперзвезд на данном этапе развития"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в интервью "Известиям" подчеркнул, что клуб обращает свое внимание на зарубежных игроков из-за скромного бюджета. По словам специалиста, на данном этапе развития в составе уфимцев не может быть суперзвезд.

- Как вы относитесь к селекционной политике "Уфы"? Есть желание пригласить какую-нибудь суперзвезду, которая стала бы "рекламной обложкой" клуба? - вопрос Семаку.

- Нет, на данном этапе развития у нас не может быть никаких суперзвезд, потому что клуб довольно скромный по бюджету. Есть определенная планка зарплат - исходя из этого, мы и подбираем игроков. Если понравится российский футболист, конечно, мы с удовольствием его возьмем. Но если нет тех, кто был бы способен усилить игру команды, обращаем свое внимание на легионеров.

- В "Уфе" сейчас минимум легионеров, услуги переводчика для общения практически не требуются. Это важно?

- Я считаю - важно, когда коллектив живет своей жизнью, когда в нем нет посторонних людей. Чем уже круг единомышленников, тем лучше. В то же время мы с помощниками уделяем много внимания интеграции иностранцев, проводим совместные ужины. Атмосфера, которая сейчас создана в "Уфе", на мой взгляд, комфортна для игроков.