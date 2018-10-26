Сергей Семак: "В "ПСЖ" шутили: "Сергей, оставляй машину за воротами. Не позорь клуб!"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в "Разговоре по пятницам" рассказал, как в "ПСЖ" шутили над его автомобилем.

- В "ПСЖ" вратарь Летизи на "Смарте" ездил. А я вообще на "Ситроене С2". Изначально клуб предоставлял игрокам служебные автомобили, - сказал Семак. - Потом какая-то накладка случилась. Знакомые предложили свой "Ситроен". Думаю – почему нет? Для Парижа – то, что надо, с парковкой меньше хлопот. Но на базе на фоне дорогущих моделей моя выделялась не в лучшую сторону. Ребята шутили: "Сергей, оставляй машину за воротами. Не позорь клуб!"

Рекорды за рулем? Однажды на пустом МКАДе разогнался до 220. Но чувствовал себя не очень уверенно. Подумал – любое препятствие, и все, костей не соберешь. Дал по тормозам. С той поры не гоняю. Это было на "Ауди". А первый мой автомобиль – древний "Мерседес", каждую неделю ремонта требовал. То одно отвалится, то другое.