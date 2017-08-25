Сергей Семак: "В первом тайме "Уфа" играла откровенно плохо"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от "Анжи" (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России подчеркнул, что встреча получилась тяжелой. По его словам, в первом тайме уфимцы показали плохую игру, допустив много ошибок.

– Матч был тяжелым, других не бывает, – сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". – В первом тайме "Уфа" играла откровенно плохо. В атаке не получалось, допускали грубые ошибки в обороне.

Сложно исправлять их, когда проигрываешь, тем более, на газоне такого качества. При таком поле проще разрушать. В конце удалось создать несколько моментов, но этого оказалось недостаточно. Пропущенный гол не пересматривал.

Трансляция матча "Анжи" – "Уфа"