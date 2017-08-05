Сергей Семак: "В матче с "Ахматом" вернулось то, что не реализовали в предыдущих матчах"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак считает, что его команда заслуженно обыграла "Ахмат" (3:2) в матче 4-го тура чемпионата России, забив три гола за 6 минут. Также специалист поблагодарил болельщиков за поддержку в завершившейся встрече.

– Мы хорошо играли сегодня, – сказал Семак во флеш-интервью. В первом тайме действовали осторожно, боялись ошибиться. Потом пропустили нетипичный гол, не разобрались в ситуации. Во втором тайме заслуженно забили три гола. Нам вернулось то, что не смогли реализовать в предыдущих матчах. Рад за ребят, спасибо им за игру, а болельщикам – за поддержку.

Что касается момента во втором тайме (игроки "Уфы" не выбили мяч в моменте с повреждением футболиста "Ахмата". – Прим. "СЭ"), я бы не назвал это инцидентом. Был такой же момент с их стороны. И вообще, мы приехали на наш родной стадион играть в футбол, а не выбивать мяч. Считаю, что ребята поступили правильно. Игроки "Ахмата" своим поведением дали повод усомниться.

Трансляция матча "Уфа" – "Ахмат"