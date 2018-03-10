Сергей Семак: "Устроили себе нервную концовку"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Анжи" (3:2) отметил, что концовка встречи выдалась достаточно нервной. Махачкалинцы сократили отставание в счете до минимума на 82-й минуте встречи.

– Начали неплохо, первые минут 20-25 провели очень хорошо, владели инициативой, – говорит Семак. – Дальше "Анжи" стал действовать активнее, никаких серьезных моментов не было. Во втором тайме хорошо отреагировали на пропущенный мяч, но устроили себе нервную концовку. Пропущенные мячи достаточно простые, в обороне не справились с высокорослыми игроками, хотя и у нас оборонительная линия немаленькая, над этим компонентом будем работать. 3 очка – хороший для нас результат.

– Чем вызвана обратная замена Сейдахмета?

– Ходом матча. В концовке гости перешли на навал, выпустили трех высокорослых, нам нужно было выровнять силы – для этого выпустили Пашу Аликина, только с этим связана обратная замена. Мы проседали, Еркебулану не хватало навыков, чтобы участвовать в обороне. Он – молодой игрок, ему сложно, первая игра, очень волнительная, насчет атакующих действий вопросов быть не может.

– Почему в некоторых моментах команда буквально вставала?

– У нас нет пока командного опыта в плане контроля темпа игры, мы должны отдыхать тогда, когда контролируем мяч. А у нас футболисты берут паузу тогда, когда соперник контролирует матч – где-то психологически понимаем, что делаем себе сложнее.

– Вы отмечали, что голы крайних защитников приносят отдельное удовольствие. Как оцените их игру, у Йокича гол, у Живоглядова две голевых передачи?

– Вы вырвали слова из контекста, мне вообще нравится, когда мы забиваем, а кто забивает, не столь важно. Переда первого на второго – тоже замечательно, и Пауревич гол шикарный забил, и Леша Никитин. Здорово, когда играем активно, много забиваем, думаю, это нравится и болельщикам, и футболистам. (Иван УРАЛЬСКИЙ)