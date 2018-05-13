Сергей Семак: "Уфе" повезло? Абсолютно не согласен"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 30-го тура премьер-лиги с "Тосно" (5:0) не согласился с вопросом журналиста, который сказал, что его клубу везет на протяжении всего существования. По словам специалиста, команда добивается результата своим трудом, а не за счет везения или проблем других клубов, передает из Уфы спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

- Я не вижу никакого фарта клуба. По крайней мере, при мне, - сказал Семак. - Есть матчи, про которые я не могу сказать, что нам повезло. То же самое касается и шестого места. Изначально вообще другой расклад был. Выиграй Кубок России "Спартак", никто бы и не вспомнил про везение, потому что шестое место было бы абсолютно заслуженным. То, что происходит в других командах, нас абсолютно не интересует. Мы должны делать свое дело. Ребята невероятные молодцы, и ни о каком везении не может быть и речи. Они своим трудом, потом, травмами заслужили то, чтобы находиться на том месте, на котором находятся. К команде только восхищение, гордость и благодарность. Никакого чуда не произошло. Опять же если говорить о футбольном везении, то его нужно заслужить и командным духом, и трудолюбием. Игроки это сделали, и они - молодцы.

- Вы несколько раз сказали про нишу "Уфы". Что это за ниша?

- Посмотрите в таблицу. Есть пять топ-клубов, которые вне конкуренции. Есть и еще пять команд, которая гораздо серьезнее нас в плане инфраструктуры, бюджета, комплектования и других факторов. А только потом идем мы.

- На ваш взгляд, что лучше - выиграть Кубок России и вылететь в ФНЛ или вылететь в первом раунде и занять шестое место?

- Нельзя так рассуждать. Кубок - это титул, с которым я поздравляю ребят из "Тосно", они большие молодцы, что выиграли трофей, "Спартак" обыграли. Сравнивать, что лучше, думаю, никто не будет. И Кубок России, и место в премьер-лиге очень важны. А что происходит внутри "Тосно" - я не знаю. Это внутреннее дело каждого клуба.

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