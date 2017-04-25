Сергей Семак: "Уфе" откровенно не везет"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак признался, что ему понравилась игра команды в матче 25-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1). При этом специалист подчеркнул, что не может быть доволен результатом, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.

– Комментарий короткий: не смогли выиграть, хотя очень хотели, – начал Семак. – Благодарен команде за игру и желание. Смотрелись хорошо, качеством игры доволен, но, конечно, никто в команде не может быть доволен результатом. Будем продолжать работать. В конце сезона будет видно, чего мы заслуживаем, – думаю, что все в конце концов придет к определенному балансу, и наша работа даст результат.

– Вы как никто знаете Бердыева. Помогло ли это в подготовке?

– Одно дело знать, другое дело – что-то из этого выжать. Все в лиге хорошо друг друга знают, сложно кого-то чем-то удивить. Игра нам сегодня удалась, но это не прибавляет настроения.

– На соседней скамейке был ваш давний партнер Кириченко – как ощущения от этого?

– Он занимался своей работой, я своей, мы не пересекались. Я ориентирован на игру своей команды.

– Как "Уфе" начать забивать?

– Нам откровенно не везет, хотя мы создали отличные возможности для взятия ворот. В другой раз и в более сложных моментах залетит. Здесь нет никакого мастерства или его недостатка – это просто случай.

– Вам проще играть от обороны или в атаку?

– Мы нечасто играем от обороны, даже с лидерами не играли на контратаках. Конечно, мы делаем коррективы в зависимости от соперника, но играем в свою игру. Моменты у нас получаются, но забивать пока не удается.

Трансляция матча "Ростов" - "Уфа"