Сергей Семак: "Уфе" откровенно не везет"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак признался, что ему понравилась игра команды в матче 25-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:1). При этом специалист подчеркнул, что не может быть доволен результатом, передает из Ростова-на-Дону корреспондент "СЭ" Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО.
– Комментарий короткий: не смогли выиграть, хотя очень хотели, – начал Семак. – Благодарен команде за игру и желание. Смотрелись хорошо, качеством игры доволен, но, конечно, никто в команде не может быть доволен результатом. Будем продолжать работать. В конце сезона будет видно, чего мы заслуживаем, – думаю, что все в конце концов придет к определенному балансу, и наша работа даст результат.
– Вы как никто знаете Бердыева. Помогло ли это в подготовке?
– Одно дело знать, другое дело – что-то из этого выжать. Все в лиге хорошо друг друга знают, сложно кого-то чем-то удивить. Игра нам сегодня удалась, но это не прибавляет настроения.
– На соседней скамейке был ваш давний партнер Кириченко – как ощущения от этого?
– Он занимался своей работой, я своей, мы не пересекались. Я ориентирован на игру своей команды.
– Как "Уфе" начать забивать?
– Нам откровенно не везет, хотя мы создали отличные возможности для взятия ворот. В другой раз и в более сложных моментах залетит. Здесь нет никакого мастерства или его недостатка – это просто случай.
– Вам проще играть от обороны или в атаку?
– Мы нечасто играем от обороны, даже с лидерами не играли на контратаках. Конечно, мы делаем коррективы в зависимости от соперника, но играем в свою игру. Моменты у нас получаются, но забивать пока не удается.
regiment
уфе откровенно не везет с тренером
22:52
shurik1804
Когда команда не забивает нифига,значит хреново тренируешь,Серега
22:43