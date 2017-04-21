Сергей Семак: "Уфе" нужно встать и идти дальше"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 24-го тура чемпионата России заявил, что желание забить у игроков атаки вносит дисбаланс в тактическую схему, так как игроки не возвращаются на свою половину поля. Также специалист отметил, что его подопечным не хватает психологической устойчивости во время пробития пенальти.

– Тяжелая игра с отрицательным результатом, игра могла сложиться по-разному, и мы могли победить, но выигрывает тот, кто забивает, – сказал Семак. – У нас не получилось. Очень много было брака, неточностей. Нужно вставать и идти дальше. Психологически сложно было пенальти не забить, еще был выход один в один. Мы должны быть крепче, устойчивее психологически.

– Почему так бесхитростно исполнили пенальти?

– Сложно сказать. На тренировках получается, в игре нужно иметь устойчивую психологию, этого не хватает. А удар не очень удачный получился.

– В очередной раз "Уфа" пропускает на последних минутах, с чем это связано?

– Понятно, что ребята хотят отыграться, идут вперед большими силами. Принципиального значения 1:0 или 2:0 нет, поэтому некоторые игроки остаются в атаке, чтобы быстрее туда выбежать. Желание забить создает некий дисбаланс.

– Как оцените игру Пауревича, который впервые при вас в центре защиты сыграл?

– Двояко - с одной стороны, хорошо смотрелся, с другой, много ошибок в начале атаки. Все-таки они исходили от него. Это игрок, который умеет и должен действовать надежно. (Иван УРАЛЬСКИЙ)