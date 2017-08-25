Сергей Семак: "Уфе" не нужна ротация состава в каждом матче"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед началом матча 8-го тура чемпионата России с "Анжи" подчеркнул, что на данный момент его команде не нужно делать изменения в составе после каждой встречи. По словам специалиста, это даст возможность футболистам проявить себя.

– Отсутствие изменения в составе связано с тем, что каждый из футболистов в прошлом матче сыграл на своем уровне, – сказал Семак в интервью телеканалу "Наш футбол". – Если говорить функциональной составляющей, то мы сочли правильным наиграть состав, дать футболистам проявить себя. Ротация через матч сейчас не нужна.

Трансферы? Хотелось бы еще подписать новичков, потому что клубу необходимо усиление, если мы хотим оставаться на позициях, которые были в прошлом сезоне. Соперники усиливаются, будет непросто. Но "Уфа" будет выкладываться. Усиление необходимо, однако в его отсутствии нет ничего плохого. Это даст шанс молодым ребятам проявить себя.

Трансляция матча "Анжи" – "Уфа"