Сергей Семак: "Уфе" до "Ростова" еще идти и идти"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед матчем 24-го тура чемпионата России с ЦСКА подчеркнул самоотдачу уфимцев. По словам специалиста, ему не в чем упрекнуть своих футболистов.

- Московские клубы лидируют, сложно им противостоять, - сказал Семак в интервью телеканалу "Наш футбол". - Тем не менее, ребята стараются, поэтому мне сложно их упрекать. Весной команды теряют много очков и по этому показателю "Уфа" далеко не худшая. Мы располагаемся в середине турнирной таблицы, что полностью соответствует нашему уровню.

Игра "Ростова", не пропустившего от ЦСКА в прошлом матче - эталон? "Ростов" далеко ушел от "Уфы". Ростовчане прекрасно сыграли в еврокубках, поэтому до них нам еще идти и идти. Уфимцы играют и тренируются исходя из своих возможностей.

Матч между "Уфой" и ЦСКА состоится сегодня, начало игры - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию данной встречи.