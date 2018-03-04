Сергей Семак: "Уфе" для победы не хватило заключительного паса"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак считает, что команде для победы над "Динамо" в матче 21-го тура чемпионата России не хватило удачи и заключительного паса (1:1). Также специалист отметил, что у него нет претензий к игроку уфимской команды Джемалу Табидзе, после фола которого назначили пенальти.

- Интересная игра получилась, в напряжении и команды, и тренеры, и болельщики были все 90 минут, - сказал Семак. - К сожалению, для победы немного не хватило удачи или заключительного паса, первый тайм с точки зрения игры мне больше понравился.

- Проясните ситуацию с травмированными Игбуном и Кротовым.

- На данный момент они не тренируются и сложно сказать, когда вернуться. Они получили серьезные повреждения на сборах и пока восстановление затягивается.

- Оцените игру Джемала Табидзе, который привез пенальти, но провел отменный первый тайм.

- Не знаю насчет пенальти, есть люди, которые профессионально будут разбирать момент. Могу сказать, что таких пенальти можно по десять за матч с любого штрафного или углового назначить. К игроку нет претензий, ни о каких привезенных пенальти не может идти и речи, сыграл хорошо, как и вся команда.

- У Сейдахмета был шанс выйти сегодня?

- Был, конечно, но лимит позволял менять только иностранца. е легионеры, которые выступали сегодня, играли неплохо, не было никаких предпосылок для их замен.

- Почему перетрясли состав тройки центральных защитников?

- Не перетрясли, мы на сборах смотрели и пришли к такому сочетанию, которое вы видели сегодня. У нас есть вариативность в этой линии, потому играл Джемал, причем хорошо. Нашего капитана Аликина не собирается никто сбрасывать со счетов, просто Табидзе был лучше готов. У нас есть обойма, каждый может выйти, заслужив своим отношениям, тренировками, играми.