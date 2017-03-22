Сергей Семак: "Уфе" было сложно сконцентрироваться на игре с "Краснодаром"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подчеркнул, что в клубе ждут скорейшего выздоровления тренера вратарей Юрия Перескокова, который пережил клиническую смерть. Во время перелета в Краснодар на матч 20-го тура чемпионата России с одноименной командой (0:0) специалисту стал плохо. К трапу самолета вызвали "скорую помощь". Стараниями врачей сердце удалось запустить.

– Как себя чувствует в большом тренерском деле ваш ассистент Александр Низелик? - вопрос Семаку.

– Забот много у каждого помощника. Саше нравится то, чем он занимается. Эта работа по нему. Но хочу сказать, что усердно трудятся и те тренеры, что были в команде до моего появления, а теперь работают в моем штабе: Сергей Томаров, Артур де Оливейра, Юрий Перескоков. Пользуясь случаем, хочу пожелать Юрию Валентиновичу дальнейшего выздоровления. Пока он по-прежнему находится в Краснодаре. Ждем его в Уфе.

– Его клиническая смерть во время выезда в Краснодар, видимо, потрясла весь клуб…

– Конечно! Ребятам было сложно сконцентрироваться на игре с "Краснодаром", учитывая то, что все случилось практически на их глазах…

– Тренеру вратарей стало плохо при заходе на посадку?

– Нет. Еще во время основного полета. В Краснодаре по прилете нас встретила карета "Скорой помощи". Но Юрий Валентинович сам вышел из самолета, сам же сел в машину врачей. Подумали в этот момент: все обойдется, медики проконтролируют его состояние, и скоро он приедет к нам в отель. Но, к сожалению, Юрию Валентиновичу стало хуже. Тогда возникла необходимость госпитализации и полной диагностики.

– Он вернется к работе?

– Мы все ждем его скорейшего выздоровления и надеемся, что Юрий Валентинович быстро к нам возвратится. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полная версия интервью Сергея Семака