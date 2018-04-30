Сергей Семак: "Уфа" заслужила победу игрой"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 28-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:0) отметил, что его команда победила при не самой лучшей игре. По его словам, подопечных подводила реализация.

– Игра, как и любая другая, выдалась напряженной, быстрый гол охладил наш пыл, после этого 15 минут приходили в себя, много ошибались, играли ниже своих возможностей, но в дальнейшем делали все для того, чтобы увеличить счет, но реализация нас подвела, – отметил Семак. – Нервная концовка, в которой любой рикошет мог привести к опасному моменту или пропущенному мячу. Победа, которую мы заслужили игрой, которая получилась не самой цельной, ошибок было больше, чем обычно.

– Акцент на быстрый гол был или стечение обстоятельств?

– Мы стараемся активно начинать и активно играть. Момент хороший, прекрасный мяч забили после классной комбинации.

– Почему нет ударов издали?

– Я же не запрещаю бить. Наша атакующая группа привыкла играть в мелкий пас, не так много игроков, которые владеют этим техническим элементом. Если Ванек умеет пробить, то он бьет, когда играет. А эти игроки привыкли играть немного в другой футбол, поэтому модернизируем стиль под наших игроков. Если нет силы удара, то кто забьет? Поэтому пытаемся расшатывать оборону противника другими способами.

– С поля вы уходили с Канунниковым, ждать его в команде?

– То, что Максим хороший и квалифицированный футболист, не вызывает сомнения, не зря он за национальную сборную выступает. Просто поинтересовался, спросил о его будущем, мы знакомы давно, потому никаких переговоров не было, это не моя прерогатива.

– В основном составе должен был выйти Йокич, но вместо него вышел не до конца восстановившийся Живоглядов. Как оценивается их состояние?

– Дима пропустил определенный период времени из-за болезни, сейчас сложнее ему набирать форму, тот же Саша Сухов хорошо смотрится, нормальная здоровая конкуренция. Что касается Бояна, то он почувствовал недомогание, высокая температура, решили не рисковать, его нам очень не хватало, но здоровье важнее. (Иван УРАЛЬСКИЙ)