Сергей Семак: "Уфа" заинтересована в продлении контракта со мной"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак отметил, что проведет с клубом переговоры о продлении контракта. По его словам, в этом заинтересован генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

- Шамиль Камильевич заинтересован в продолжении контракта, - приводит "Вся Уфа" слова Семака. - Это хорошая новость для меня. Сейчас занятость высокая. Как только мы немного освободимся, продолжим решать этот вопрос.

Напомним, Семак возглавил "Уфу" 30 декабря 2016 года. Контракт был рассчитан на 1,5 года.