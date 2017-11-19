Сергей Семак: "Уфа" сегодня заслуженно победила"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 17-го тура чемпионата России против "Урала" (2:0) отметил, что уральцы – крепкая команда, которая очень редко проигрывает. Специалист также добавил, что уфимцы сегодня заслуженно победили.

– Хорошая игра в исполнении нашей команды, особенно первые полчаса, активно играли, создали большое количество голевых моментов, – сказал Семак. – Обидно, что в первом тайме забили всего один мяч, но хорошо, что довели игру до логического завершения. Ребята создают моменты, забивают. Хорошо, что не пропустили, хотя любой несчастный случай возникает из-за микроошибок. Заслуженная победа, с чем и поздравляю команду. "Урал" – крепкая команда, которая очень редко проигрывает.

– Как пережили отсутствие Игбуна, было ли место Игбунозависимости?

Существование зависимости – не лучший момент, но Игбун – ключевой игрок, его потеря сказывается на наших действиях. Это очень хороший футболист, который естественно нужен нашей команде. Но до игры я сказал, что это шанс для других показать себя.

– Кротов заслужил еще одно появление в стартовом составе?

– Посмотрим, есть неделя, чтобы подготовиться к следующей игре. Сегодня забил замечательный гол, но дело не только в этом, ведь еще и совершает полезные действия для команды. Сыграл просто здорово.

– Когда ждать Ванека?

– В этом году он уже не сыграет, сейчас начнется восстановительный курс. Все за него переживаем, желаем скорейшего выздоровления. В этой победе есть также его заслуга, мы – одна команда, которая делает общее дело.

– Позади 17 туров, какие задачи ставите на оставшуюся часть сезона?

– Мы закончили первый круг хорошо, а дальше нам нужно улучшать и развивать свою игру. Итоговое место будет зависеть от качества игры. Не бывает такого, чтобы команда находится не на заслуженном месте, бывают плохие или хорошие отрезки, но в конце будем на том месте, на которое наработали. (Игорь УРАЛЬСКИЙ)