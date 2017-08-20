Сергей Семак: "Уфа" расстроена результатом матча с "Динамо"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 7-го тура чемпионата Англии против "Динамо" (1:1) отметил, что в каких-то моментах его подопечные принимали неправильные решения. Специалист подчеркнул, что команда немного не дотерпела до победы.

– Обидно, ведь в концовке немного не хватило, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семак. – В концовке встречи ребята все равно стремились победить, создали два хороших момента, но не воспользовались ими. Обидно, что пропустили, обидно, что не забили, но это футбол. К сожалению, не смогли взять три очка, все расстроены, но будем работать над ошибками и двигаться вперед. Вероятно, где-то мы играли рискованно, где-то не хватало мастерства, где-то принимались неправильные решения, но главное – показывали футбол.

Трансляция матча "Динамо" – "Уфа"