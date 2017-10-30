21:21 | Футбол — РФПЛ

Сергей Семак: "Уфа" провела первый круг на достойном уровне"


Главный тренер "Уфы" Сергей Семак подчеркнул, что команда провела первый круг чемпионата России на достойном уровне. По словам специалиста, за 15 туров уфимцы провалили только два тайма.

– Какую оценку можно поставить команде за первый круг? – вопрос Семаку.

– Если брать в расчет качество игры, то мы провалили только два тайма: неагрессивно в первом тайме сыграли с "Краснодаром" и первый тайм в Махачкале, где подвели свои же ошибки. В остальных же матчах где-то не хватило удачи. Например, с "Ростовом", где ничего не предвещало беды.

Отмечу еще матч в Санкт-Петербурге, где пропустили два очень быстрых мяча. Стоит отметить, что мы попали на "Зенит", который был на ходу. В остальном первый круг провели на очень достойном уровне.

– Первый круг вы очень хорошо прошли при урезанном бюджете. Не боитесь, что еще урежут?

– Конечно, хотелось бы, чтобы средства были. Шли разговоры и после сезона, что нужно усиливаться, поэтому играем, как можем. Пытаемся найти подходящую схему, подобрать под нее футболистов. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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