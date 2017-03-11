Сергей Семак: "Уфа" потеряла инициативу в игре с "Крыльями" после быстрого гола"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 19-го тура заявил, что команда хотела как можно активнее начать встречу в родных стенах. Специалист посетовал на не лучшую реализацию командой имеющихся моментов.

– Играли дома и хотелось активно начать встречу, но после первого гола в самом дебюте игры потеряли инициативу, – цитирует пресс-служба самарцев Семака. – Неудачно сыграли и в самом начале второго тайма. Стоит отдать должное сопернику. Плюс в одном из эпизодов нас выручил Саша Беленов. В концовке могли увеличить преимущество в счете. В целом получилась очень тяжелая и трудовая победа. Нужно больше реализовывать свои моменты.

"Уфа" Семака – в зоне УЕФА