18:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Семак: "Уфа" потеряла инициативу в игре с "Крыльями" после быстрого гола"

0
0
0
0
1

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в матче 19-го тура заявил, что команда хотела как можно активнее начать встречу в родных стенах. Специалист посетовал на не лучшую реализацию командой имеющихся моментов.

– Играли дома и хотелось активно начать встречу, но после первого гола в самом дебюте игры потеряли инициативу, – цитирует пресс-служба самарцев Семака. – Неудачно сыграли и в самом начале второго тайма. Стоит отдать должное сопернику. Плюс в одном из эпизодов нас выручил Саша Беленов. В концовке могли увеличить преимущество в счете. В целом получилась очень тяжелая и трудовая победа. Нужно больше реализовывать свои моменты.

"Уфа" Семака – в зоне УЕФА

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14663

0
0
0
0
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Верю в Крылья

Ловите свой кайф на "бетоне"......

18:29

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ