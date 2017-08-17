Сергей Семак: "Уфа" подойдет к "Динамо" во всеоружии"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак отметил, что команду ждет интересный матч в 7-м туре чемпионата России против "Динамо". Он также добавил, что все игроки подойдут ко встрече во всеоружии.

– Конечно, не очень хорошо, что сыграем два матча подряд в гостях, но календарь есть календарь, в следующий раз дома сыграем, – сказал Семак. – Готовимся к следующему матчу, все в привычном режиме, располагаем довольно приличным временем между играми. До этого работали в довольно плотном режиме, сейчас есть больше дней, чтобы подготовиться. Думаю, все подойдут во всеоружии, надеемся, что больных не будет и все будут готовы принять участие в матче.

– Поражение от "Ростова" уже забыли?

– Сложная была игра, тем более открыли счет, забив красивый мяч. Впоследствии несчастный случай в лице нескольких рикошетов, еще и сами расслабились, не хватает концентрации, опыта, который позволяет сразу же переключиться и успокоить игру. Для нас обидная игра, для болельщиков интересно смотреть матчи с большим количеством голов.

– Травмированные в команде есть?

– Подходят в общей группе и Тумасян, и Обляков, начинают тренироваться. Мы надеемся, что они смогут принять участие во встрече против "Динамо".

– Как можете охарактеризовать "Динамо"?

– Я думаю, "Динамо" представлять не нужно, несмотря на то что последний год они провели в ФНЛ. Это опытная команда с очень хорошим подбором исполнителей, умеют и любят играть в футбол. Думаю, нас ждет интересный матч, тем более в гостях. Дома и стены помогают, не всегда, конечно, но почти всегда. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

Встреча "Динамо" – "Уфа" пройдет 20 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.