Сергей Семак: "Уфа" не может платить даже трети того, что предложил Стоцкому "Краснодар"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 30-го тура премьер-лиги с "Тосно" (5:0) выразил сожаление в связи с уходом из клуба в "Краснодар" полузащитника Дмитрия Стоцкого. В то же время специалист понимает, какие позиции команде нужно укреплять, передает спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. "Уфа" заняла по итогам чемпионата Росии шестое место и сыграет в Лиге Европы, если обладатель Кубка России "Тосно" не получит еврокубковую лицензию.

- Если любому игроку поступает достойное предложение, то, естественно, нужно отпускать, - сказал Семак про Стоцкого. - Потому что мы не можем платить даже трети того, что он может заработать там. Нужно радоваться, что он дорос до такого уровня, что на него обращают внимания топ-клубы. Ну а нам нужно работать, двигаться вперед в той нише, в которой мы находимся. Для меня этот уход, естественно, болезненный. Прекрасно понимаю, как сложно в условиях лимита найти россиянина, лидера, команды, к тому же универсала. Конечно, мне очень жаль, но это нормально, и я радуюсь, что он будет в лучших условиях.

- Уже есть понимание, какие позиции требуют усиления?

- Понимание всегда есть. Есть ли возможность - вот в чем вопрос (улыбается). Будем искать из того, что есть. То есть в первую очередь нас интересуют бесплатные игроки. А найти бесплатного игрока хорошего уровня - достаточно сложно. Есть небольшие средства, которые мы можем выделить на приобретение игрока. Но вопрос о трансферах, насколько понимаю, будет решаться позже. Конечно, я понимаю, какие позиции требуют укрепления, но мое понимание, скажем так, не играет решающей роли.