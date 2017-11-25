Сергей Семак: "Уфа" могла избежать поражения в матче с "Ахматом"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак выразил мнение, что его команда могла набрать очко в матче 18-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:2). По его словам, команда слишком долго адаптировалась к полю "Ахмат-Арены".

- Сложный матч, обидно, что пропустили гол в концовке первого тайма, - цитирует официальный сайт "Ахмата" Семака. - Сам матч начали неплохо, были конструктивные атакующие действия. Во втором тайме, к сожалению, ошиблись, что привело ко второму голу в наши ворота. После этого были возможности, чтобы раньше вернуться в игру сократив счет. Даже после того, как забили один ответный мяч в концовке, были возможности для того чтобы сравнять счет и увезти ничью. Не смогли сделать - естественно, расстроены поражением, которое могли избежать. Не понравилось, что долго привыкали к полю и в плане атакующих действий сыграли ниже наших способностей.