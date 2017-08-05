Сергей Семак: "Уфа" мало забивает? Меня это не беспокоит"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак отметил перед матчем против "Ахмата", что команда готовилась в привычном режиме. По его словам, полузащитник Иван Обляков готов принять участие в игре.

- Перед матчем против "Ахмата" работали в привычном режиме, - сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". – У нас нет никаких проблем. Все те игроки, что тренировались, готовы принять участие в игре. Надеюсь, что все будет хорошо.

Обляков не принял участия в прошлом матче? Он получил небольшое повреждение, поэтому пропустил прошлый тур. Сейчас он готов сыграть.

"Уфа" мало забивает? Меня это не беспокоит, ведь мы создаем моменты. Наша команда не сильно результативная. Будем и дальше забивать. Нам надо подтянуть реализацию. У меня нет претензий к футболистам, выполняем все запланированное.