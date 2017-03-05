18:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Семак: "Уфа" движется вперед от игре к игре"

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Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед началом гостевого матча 18-го тура чемпионата России против "Терека" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда постепенно движется вперед. Напомним, этот матч станет для Семака первым у руля "Уфы" в рамках РФПЛ.

– Мы движемся вперед от игре к игре, – начал Семак. – Во время зимней подготовки к возобновлению сезона все начиналось с понимания того, что мы хотим видеть. Сложно быстро требовать от футболистов определенные моменты. В целом у нас поступательное движение. Сегодня будет интересно проверить себя в матче с сильной командой. Интересно посмотреть, как будем выглядеть на футбольном поле.

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