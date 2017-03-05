Сергей Семак: "Уфа" движется вперед от игре к игре"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак перед началом гостевого матча 18-го тура чемпионата России против "Терека" в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда постепенно движется вперед. Напомним, этот матч станет для Семака первым у руля "Уфы" в рамках РФПЛ.

– Мы движемся вперед от игре к игре, – начал Семак. – Во время зимней подготовки к возобновлению сезона все начиналось с понимания того, что мы хотим видеть. Сложно быстро требовать от футболистов определенные моменты. В целом у нас поступательное движение. Сегодня будет интересно проверить себя в матче с сильной командой. Интересно посмотреть, как будем выглядеть на футбольном поле.